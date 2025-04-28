Huawei уже тестирует ИИ-чип Ascend 910D

Новый ИИ-чип Huawei Ascend 910D отправился в массовое производство и китайский технологический гигант готовится вытеснить NVIDIA с позиции лидера на внутреннем рынке искусственного интеллекта. Да, по заявлениям инсайдеров из Азии, компания Huawei уже приступила к тестированию своего нового чипа Ascend 910D, а первые образцы будут переданы китайским компаниям уже к концу мая. Судя по всему, компания намерена всерьёз укрепить своё лидерство в секторе ИИ в Китае. Хотя подробности о характеристиках Ascend 910D пока держатся в тайне, источники утверждают, что новый чип будет мощнее NVIDIA H100 поколения Hopper — ускорителя, который ранее считался фаворитом на китайском ИИ-рынке.

При этом предшественник новинки, Ascend 910C, не смог оправдать ожиданий — он позиционировался как конкурент H100, но по факту оказался на уровне более урезанного варианта H20 — что, тем не менее, всё равно является серьёзным достижением. При этом основной проблемой для Huawei остаются поставки комплектующих. Компания зависит от чипов производства SMIC и ранее закупленных у TSMC, однако дефицит ограничивает возможности наращивания объёмов производства. Кроме того, Huawei вынуждена использовать устаревшую память HBM2, что также сказывается на необходимости искать альтернативные способы повышения производительности, иногда в ущерб показателям энергоэффективности. Но даже в этих условиях компания демонстрирует весьма внушительное развитие в этом направлении.
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