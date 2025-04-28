Huawei уже тестирует ИИ-чип Ascend 910D

При этом предшественник новинки, Ascend 910C, не смог оправдать ожиданий — он позиционировался как конкурент H100, но по факту оказался на уровне более урезанного варианта H20 — что, тем не менее, всё равно является серьёзным достижением. При этом основной проблемой для Huawei остаются поставки комплектующих. Компания зависит от чипов производства SMIC и ранее закупленных у TSMC, однако дефицит ограничивает возможности наращивания объёмов производства. Кроме того, Huawei вынуждена использовать устаревшую память HBM2, что также сказывается на необходимости искать альтернативные способы повышения производительности, иногда в ущерб показателям энергоэффективности. Но даже в этих условиях компания демонстрирует весьма внушительное развитие в этом направлении.