Huawei выпустила MateStation S на глобальный рынок

Huawei представила свой первый настольный ПК на своем домашнем рынке в Китае еще в ноябре прошлого года. Теперь компания готова к глобальному запуску своего компьютера MateStation S. Китайский технологический гигант сделал объявление в своем официальном аккаунте в Twitter — компания сообщила, что выведет свой первый настольный компьютер на рынки за пределами Китая уже совсем скоро. Ранее инсайдеры сообщали аналогичные новости о MateStation B515, выпущенном в прошлом году и предназначенном для предприятий и государственных учреждений. Возможно, глобальный релиз данного компьютера состоится позже. К сожалению, пока что новостей о стоимости данного устройства не так много, и говорить о доступности пока что сложно.

Комментарии и отзывы Huawei MateStation S
Обзоры:
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Новости:
Huawei выпустила MateStation S на глобальный рынок

Huawei представила свой первый настольный ПК на своем домашнем рынке в Китае еще в ноябре прошлого года. ...
Sony получила патент на новый контроллер для PlayStation 5

Новый патент Sony раскрыл причудливую технологию, над которой компания может теоретически работать. Судя ...
Huawei заняла 5% рынка ПК в России

Новый отчет показал, что доля рынка Huawei в России составляет чуть более 5 процентов. По состоянию на 20...
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
Глобальная версия Redmi 7 получила Andro...
Глобальная версия Redmi 7 получила AndroКомпания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для глобальной версии смартфона R...
Утечки смартфона Moto G Power 2021...
Утечки смартфона Moto G Power 2021Утечка Moto G Power 2021 исходит от Нильса Nils Ahrensmeier из TechnikNews. Он поделился рендером, живым ...
iPhone 13 Pro получит улучшенный дисплей...
iPhone 13 Pro получит улучшенный дисплейСогласно отчету PhoneArena, известный аналитик Макс Вайнбах и ютубер Джон Проссер опубликовали новую инфо...
Microsoft Surface Duo будет запущен в Ев...
Microsoft Surface Duo будет запущен в ЕвMicrosoft Surface Duo был впервые запущен в августе 2020 года и был доступен исключительно для США. Тепер...
Dynabook представила ноутбук Satellite P...
Dynabook представила ноутбук Satellite PНа выставке CES 2021 была представлена серия ноутбуков Satellite Pro от компании Dynabook. ...
Amazfit Bip U Pro уже в России...
Amazfit Bip U Pro уже в РоссииНа российском рынке представлены смарт-часы Amazfit Bip U Pro. Представлены сразу три цветовых решения дл...
BOE выпустит дисплейные панели MicroOLED...
BOE выпустит дисплейные панели MicroOLEDОдин из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммерческий запуск дисплея Micr...
Lenovo представила два монитора L24i-30 ...
Lenovo представила два монитора L24i-30 Lenovo L24i-30 и L27e-30 отличаются стильным дизайном. Оба монитора оснащены IPS-панелью, в сочетании с ш...
OPPO Band Bags прошел сертификацию BIS...
OPPO Band Bags прошел сертификацию BISBIS сертифицировало устройство OPPO с номером модели OB19B1. Этот номер модели принадлежит группе OPPO Ba...
Игровое кресло Noblechairs EPIC Mercedes...
Игровое кресло Noblechairs EPIC MercedesNoblechairs совместно с командой из гонок F-1 Mercedes-AMG Petronas разработали игровое кресло. ...
Смартфон LG Wing провалился в продаже...
Смартфон LG Wing провалился в продажеПару месяцев назад компания LG выпустила смартфон Wing в необычном форм-факторе ротатора. Если верить Her...
Redmi 9 Prime получил обновление MIUI 12...
Redmi 9 Prime получил обновление MIUI 12Смартфон Redmi 9 Prime начал получать обновление MIUI 12 в Индии. ...
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатураОбзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor