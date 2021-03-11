Huawei выпустила MateStation S на глобальный рынок

Huawei представила свой первый настольный ПК на своем домашнем рынке в Китае еще в ноябре прошлого года. Теперь компания готова к глобальному запуску своего компьютера MateStation S. Китайский технологический гигант сделал объявление в своем официальном аккаунте в Twitter — компания сообщила, что выведет свой первый настольный компьютер на рынки за пределами Китая уже совсем скоро. Ранее инсайдеры сообщали аналогичные новости о MateStation B515, выпущенном в прошлом году и предназначенном для предприятий и государственных учреждений. Возможно, глобальный релиз данного компьютера состоится позже. К сожалению, пока что новостей о стоимости данного устройства не так много, и говорить о доступности пока что сложно.