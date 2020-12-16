Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS 2.0 Developer для смартфонов

Китайская компания объявила о выпуске бета - версии разработчик нового HarmonyOS 2.0 Developer, ориентированных на разработчиков приложений.

По словам Ван Чэнлу, президента отдела потребительского программного обеспечения Huawei BG, в этом году компании Midea, Joyoung, Boss Electronics и Puffin Technology выпустили продукты, работающие на ОС Hongmeng. Цель технологического гиганта в 2021 году - охват более 100 миллионов устройств от 40+ основных брендов.

HarmonyOS изначально задумывался для всех устройств с интернетом, с улучшенным интерфейсом и большим количеством адаптаций. Например, с помощью HarmonyOS приложение JD может работать на телевизорах, даже холодильниках и других устройствах с экраном. Таким образом, сотни миллионов устройств, включая автомобили, оснащенные интеллектуальным экраном, могут запускать приложение JD или любое другое приложение. Это открывает несколько возможностей, например, доступ к платежным порталам, таким как UnionPay.

В настоящее время развернута бета-версия публичных тестов по набору персонала, и разработчики и партнеры могут подавать заявки на участие бесплатно. Однако он открыт только для серий Mate 40 и Huawei P40, а также для планшета MatePad Pro.

Компания Huawei предоставила разработчикам два способа получения бета-версию на выбранных устройствах. Разработчики могут использовать удаленный симулятор в Huawei DevEco Studio, загрузив версию DevEco Studio 2.0 Beta3 с официального сайта HarmonyOS или же они могут использовать эксклюзивный OTA для обновления своего устройства.