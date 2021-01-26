Huawei выпустила бритву Dynacare Turbo

Компания Huawei анонсировала новый продукт в Китае и это электробритва, получившая название Dynacare Turbo Six-Blade Shaver. Бритва может быть подключена к приложению Huawei HiLink.

Бритва Huawei Dynacare Turbo с шестью лезвиями имеет цельнометаллический корпус, компактна и портативна. Устройство имеет сверхлегкий вес всего 122 г. Huawei Dynacare Turbo выпускается в двух цветовых решениях: космический серый и чернильный ромашковый.

Huawei Dynacare Turbo оснащен инновационным шестилопастным лезвием, которое можно использовать как во влажных, так и в сухих условиях благодаря степени водонепроницаемости IPX7. Шестилепестковые лезвия инновационной конструкции изготовлены из высококачественной стали, что продлевает срок службы режущей головки. Благодаря прецизионной обработке ECM, лезвие считается тонким, как крыло цикады, и острым, как акула.

Электробритва поддерживает технологию быстрой зарядки USB-C, которая может заряжать на 100% всего за 1 час. Huawei Dynacare Turbo имеет приличную цену в 30 долларов США.
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