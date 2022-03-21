Huawei выпустила умный замок Smart Door Lock Pro на базе Harmony OS

Huawei выпустила умный замок Smart Door Lock Pro на базе Harmony OS. Новый интеллектуальный дверной замок работает на операционной системе Harmony, которая обеспечивает больше функций безопасности для устройства. Smart Door Lock Pro поддерживает 3D-распознавание лиц, а его архитектура искусственного интеллекта обеспечивает самообучение, которое со временем улучшает распознавание лиц.

Smart Door Lock Pro отпирает дверь в течение нескольких секунд после сканирования лица. По словам Huawei, существует лишь очень небольшая вероятность того, что он откроет дверь для постороннего. Эта вероятность составляет около 1 на 1 миллион. ОС Harmony помогает интегрировать Smart Door Lock Pro с другими устройствами умного дома, обеспечивая связь в доме.

Huawei Smart Door Lock Pro оснащен камерой от смартфона P50 Pro, которая может идентифицировать объекты в пределах угла обзора 150 градусов. Устройство также может работать как при ярком, так и при слабом освещении. Huawei Smart Door Lock Pro имеет 3,97-дюймовый дисплей, который позволяет владельцу видеть людей у ​​двери.

Huawei Smart Door Lock Pro имеет несколько вариантов разблокировки дверей, включая автоматическое отпирание, отпечаток пальца, смартфон или смарт-часы, пароль, NFC и физический ключ. Двухэлементный литиевый аккумулятор Smart Door Lock Pro емкостью 8800 мАч обеспечивает до 6 месяцев ежедневного использования устройства.