Huawei выпустила умный замок Smart Door Lock Pro на базе Harmony OS

Smart Door Lock Pro отпирает дверь в течение нескольких секунд после сканирования лица. По словам Huawei, существует лишь очень небольшая вероятность того, что он откроет дверь для постороннего. Эта вероятность составляет около 1 на 1 миллион. ОС Harmony помогает интегрировать Smart Door Lock Pro с другими устройствами умного дома, обеспечивая связь в доме.
Huawei Smart Door Lock Pro оснащен камерой от смартфона P50 Pro, которая может идентифицировать объекты в пределах угла обзора 150 градусов. Устройство также может работать как при ярком, так и при слабом освещении. Huawei Smart Door Lock Pro имеет 3,97-дюймовый дисплей, который позволяет владельцу видеть людей у двери.
Huawei Smart Door Lock Pro имеет несколько вариантов разблокировки дверей, включая автоматическое отпирание, отпечаток пальца, смартфон или смарт-часы, пароль, NFC и физический ключ. Двухэлементный литиевый аккумулятор Smart Door Lock Pro емкостью 8800 мАч обеспечивает до 6 месяцев ежедневного использования устройства.