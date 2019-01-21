Huawei выпустила «умную» камеру наблюдения Panoramic Camera

2019-01-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Huawei Panoramic Camera; [100]
Компания Huawei представила «умную» камеру наблюдения Panoramic Camera. Новинка способна отсылать различные уведомления на мобильное устройство владельца. В камере установлен сферический модуль с объективом, который может вращаться на 360 градусов по горизонтали. Сообщается, что видео записывается в формате Full HD (1920 на 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Весит аппарат всего 205 грамм. Предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n. Камера уже доступна для заказа. Приобрести Huawei Panoramic Camera можно за 45 долларов.


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