Huawei выпустила «умную» камеру наблюдения Panoramic Camera

Компания Huawei представила «умную» камеру наблюдения Panoramic Camera. Новинка способна отсылать различные уведомления на мобильное устройство владельца. В камере установлен сферический модуль с объективом, который может вращаться на 360 градусов по горизонтали. Сообщается, что видео записывается в формате Full HD (1920 на 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Весит аппарат всего 205 грамм. Предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n. Камера уже доступна для заказа. Приобрести Huawei Panoramic Camera можно за 45 долларов.