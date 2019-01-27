Huawei выпустит 3 смартфона с объективом Liquid Lens

2019-01-27, Автор - Anna; Продукт - Huawei Liquid Lens; [88]
Huawei не остановится в разработке мобильных камер. Компания разрабатывает новый объектив Liquid Lens. Он будет готов к использованию в трех новинках, которые будут выпущены в конце этого года.

Технология Liquid Lens, или «жидкая линза» была разработана более 20 лет назад. В отличие от многих камер, в которых для изменения фокуса используется механический объектив или программное обеспечение, камера с "жидкими" линзами настраивается путем регулирования объема материала. Последний может представлять собой смесь масла и воды. Преимущества технологии - это высокая скорость и точность, компактность размещения в корпусе телефона, увеличение кратности зума и более низкая цена. Liquid Lens может быть использована в предстоящем флагмане Mate 30 Pro.

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