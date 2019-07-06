Huawei выпустит фирменную операционную систему Hongmeng OS вместе с флагманом Mate 30

2019-07-06, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Hongmeng OS; [112]
Несмотря на то, что США и Китай помирились, компания Huawei продолжает работать над своей фирменной операционной системой.

Журналисты из Huawei Central получили письмо от источника, знакомого с планами компании. Он рассказал, что производитель уже тестирует ОС на новом смартфоне. С большей долей вероятности, это флагман Huawei Mate 30. В электронном письме также говорится, что систему как раз анонсируют вместе с ним, но точных сроков выхода пока нет, как и официального названия.

В ранних утечках речь шла о Hongmeng OS и Ark OS, но возможно, это всего лишь кодовые названия, а финальное будет совсем другим.


Комментарии и отзывы Hongmeng OS
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