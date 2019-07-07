Huawei заявляет, что собственная ОС работает быстрее, чем Android и MacOS

Генеральный директор и соучредитель Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что собственная мобильная ОС компании работает быстрее, чем другие мобильные платформы. ОС HongMeng, также известная как Oak OS, будет быстрее, чем Android и MacOS, поскольку она имеет задержку обработки менее 5 мс.

Кроме того, новая мобильная ОС может использоваться на смартфонах, маршрутизаторах, сетевых коммутаторах, планшетах, компьютерах и дата-центрах. Huawei все еще работает над мобильной ОС, несмотря на то, что США сняли запрет на торговлю. Мобильная ОС может быть готова к использованию в телефонах и планшетах в конце этого года в Китае, а международная версия может появиться во втором квартале 2020 года.