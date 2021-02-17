Huawei заняла 5% рынка ПК в России

Новый отчет показал, что доля рынка Huawei в России составляет чуть более 5 процентов. По состоянию на 2020 год в страну было поставлено около 1,66 миллионов настольных и портативных компьютеров, из которых более 80 000 единиц было отправлено китайским технологическим гигантом. Согласно отчету IDC, в 2020 году российский рынок ПК в целом сократился на 3,3% в годовом исчислении. Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC, заявил: «Доля потребительских моделей ноутбуков снизилась на 1,5%, а потребительских моделей настольных ПК - на 18,0% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Эти показатели хорошо коррелируют с повышенным спросом населения на игровые настольные ПК, растущей популярностью моноблоков и интересом к маленьким настольным ПК».