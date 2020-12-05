Huawei запланировала мероприятие для разработчиков бета-версии HarmonyOS 2.0

Компания Huawei официально объявила, что 16 декабря проведет конференцию разработчиков HarmonyOS 2.0 Beta.

Бета-версия HarmonyOS 2.0 станет главным событием мероприятия. OC HarmonyOS 2.0 впервые включает возможность адаптации к смартфонам, и компания сообщила, что в конце года запустит бета-версию для смартфонов для разработчиков.

Huawei представит подробный анализ структуры распределенных приложений HarmonyOS. ОС также будет включать универсальную платформу разработки распределенных приложений DevEco Studio 2.0 и эмулятор мобильного телефона. На мероприятии также будут присутствовать технические эксперт, разработчики HarmonyOS, с которыми участники смогут общаться лицом к лицу. Компания также выпустит план для разработчиков мобильных телефонов HarmonyOS 2.0 beta.

Разработчик компании. Эксперты также расскажут об основных функциях и инструментах разработки бета-версии мобильного телефона HarmonyOS 2.0. Партнеры по приложениям также поделятся полномасштабными инновациями HarmonyOS.