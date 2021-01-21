Huawei зарезервировала чипы Kirin 9000

Компания выпустила смартфоны серии Huawei P40 на базе процессора Kirin 9000, который, как ожидалось, станет последним флагманским предложением компании в ее собственной линейке процессоров Kirin, но однако это может быть не так. Согласно последним слухам сети, компания зарезервировала значительную часть процессоров Kirin 9000 для будущих смартфонов, в том числе серии P50 и Mate 50, которые могут быть выпущены в 2021 году.
Huawei выпустила процессор HiSilicon Kirin 9000, который является последним флагманским мобильным процессором от компании на данный момент, поскольку США ограничивают его использование американских технологий или компонентов.