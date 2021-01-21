Huawei зарезервировала чипы Kirin 9000

Huawei выпустила процессор HiSilicon Kirin 9000, который является последним флагманским мобильным процессором от компании на данный момент, поскольку США ограничивают его использование американских технологий или компонентов.

Компания выпустила смартфоны серии Huawei P40 на базе процессора Kirin 9000, который, как ожидалось, станет последним флагманским предложением компании в ее собственной линейке процессоров Kirin, но однако это может быть не так. Согласно последним слухам сети, компания зарезервировала значительную часть процессоров Kirin 9000 для будущих смартфонов, в том числе серии P50 и Mate 50, которые могут быть выпущены в 2021 году.