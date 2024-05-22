Hunt: Showdown больше не будет работать на Xbox One и PS4

Сегодня компания Crytek (да, она всё ещё жива и функционирует), официально сообщила, что видеоигра Hunt: Showdown будет обновлена до нового движка Cryengine 5.11. Более того, разработчики компании официально заявили фанатам, что они выпустят официальные обновления для PS5 и Xbox Series X|S в августе, чтобы улучшить множество аспектов проекта. При эом есть и плохие новости — разработчики заявили, что поддержка Xbox One и PS4 официально прекратится, так что игрокам на консолях прошлого поколения придётся перейти на новое поколение, если они хотят продолжать играть. Хорошая новость в том, что обновление до новой версии будет бесплатным, и игровой аккаунт пользователя, его прогресс и приобретённые DLC будут перенесены со старой версии автоматически.

С обновлением, которое добавит поддержку консолей нового поколения и движок Cryengine 5.11, разработчики также представят новую карту, которая, как утверждает Crytek, будет разработана, чтобы продемонстрировать возможности нового движка. Также стоит ожидать повышения производительности для версий игры на ПК и консолях, а также новый дизайн UI/UX и многое другое. Похоже, Crytek рассматривает это обновление как перезапуск игры, что довольно интересное решение — многие считали, что проект умирает. На текущий момент в Hunt: Showdown можно играть на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X|S и PS5 через обратную совместимость. Официальные версии игры для Xbox Series X|S и PS5 будут выпущены 15 августа, после чего поддержка Xbox One и PS4 прекратится.
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