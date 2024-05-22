Hunt: Showdown больше не будет работать на Xbox One и PS4…

С обновлением, которое добавит поддержку консолей нового поколения и движок Cryengine 5.11, разработчики также представят новую карту, которая, как утверждает Crytek, будет разработана, чтобы продемонстрировать возможности нового движка. Также стоит ожидать повышения производительности для версий игры на ПК и консолях, а также новый дизайн UI/UX и многое другое. Похоже, Crytek рассматривает это обновление как перезапуск игры, что довольно интересное решение — многие считали, что проект умирает. На текущий момент в Hunt: Showdown можно играть на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X|S и PS5 через обратную совместимость. Официальные версии игры для Xbox Series X|S и PS5 будут выпущены 15 августа, после чего поддержка Xbox One и PS4 прекратится.