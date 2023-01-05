HyperX представила геймпад Clutch Gladiate

В последнее время крупные производители компьютерной периферии стали всё чаще выпускать геймпады, потому что на самом деле на этом рынке просто нет конкуренции. Да, Microsoft выпускает геймпады, которые можно использовать с консолями и ПК, но они достаточно стандартные и в целом не обладают какими-то уникальными фишками. Сегодня мы уже видели новый геймпад от ASUS, теперь пришло время присмотреться к новинке под названием HyperX Clutch Gladiate. Это достаточно стильный контроллер, который можно подключать к компьютеру посредством провода, что, безусловно, достаточно странное решение по современным меркам. Весь мир плавно перешёл на беспроводные технологии, но производитель почему-то решил сделать своё устройство проводным.

Причина, вероятно, в желании предоставить максимально быструю обратную связь — пользователи иногда жалуются, что по беспроводной связи происходит небольшое подтормаживание при нажатиях и не только, тогда как в случае с проводным подключением таких проблем быть не должно. Кроме того, производитель предоставляет возможность играть с геймпадом на любой системе — вам не нужен ноутбук или модуль беспроводной связи, потому что подключить кабель в порт и поиграть можно даже на достаточно старом компьютере. Кроме того, стоимость нового геймпада достаточно низкая — производитель заявил, что HyperX Clutch Gladiate будут продавать всего за 35 долларов, что на самом деле очень привлекает внимание на фоне дорогих конкурентов.