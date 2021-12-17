Hyundai MobED - многофункциональный четырехколесный робот

MobED - это четырехколесный робот, который предназначен для перевозки повседневных грузов и развивает максимальную скорость 30 км/ч. Концепция Hyundai MobED была впервые анонсирована на выставке CES в январе этого года. MobED предназначен для переноски повседневных посылок, а также для перевозки людей.

MobED имеет размер 67x60 см с четырьмя независимо управляемыми 12-дюймовыми пневматическими колесами и жесткой системой подвески. Система подвески MobED позволяет наклонять центральную платформу в любом направлении. Это помогает MobED сохранять уровень товаров при перемещении по неровным поверхностям, таким как пандус или склон.

Его также можно использовать в качестве мобильного устройства для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями, а также в качестве прогулочной коляски или транспортного средства для отдыха.