Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей

Ранее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработать собственные чипы. Этот шаг сделан на фоне глобальной нехватки микросхем, поскольку компания стремится уменьшить свою зависимость от производителей чипов. Для тех, кто не знает, мир столкнулся с жуткой нехваткой полупроводников, что сказывается на различных отраслях промышленности по всему миру, включая автомобильную промышленность. Дефицит даже привел к тому, что некоторые автопроизводители полностью остановили производство из-за ограничений по количеству микрочипов. Теперь южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, очевидно, пытается разработать собственные чипы, чтобы снизить свою зависимость от производителей чипов.

Главный операционный директор компании Хосе Муньос заявил, что худшее время в отрасли с нехваткой микросхем прошло. Он также добавил, что «в нашем случае мы хотим иметь возможность разрабатывать собственные чипы внутри компании». Впрочем, что вполне очевидно, это требует больших вложений и времени — создать чип, даже для автомобиля, а не для смартфона, довольно трудная задача. Кроме того, южнокорейский производитель автомобилей также планирует производить электромобили в США в 2022 году. Это требует внушительного объёма процессоров и микрочипов, так что создание собственного решения на самом деле кажется вполне логичным шагом со стороны производителя автомобилей. Ждём новостей по этому поводу.