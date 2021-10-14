Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей

Ранее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработать собственные чипы. Этот шаг сделан на фоне глобальной нехватки микросхем, поскольку компания стремится уменьшить свою зависимость от производителей чипов. Для тех, кто не знает, мир столкнулся с жуткой нехваткой полупроводников, что сказывается на различных отраслях промышленности по всему миру, включая автомобильную промышленность. Дефицит даже привел к тому, что некоторые автопроизводители полностью остановили производство из-за ограничений по количеству микрочипов. Теперь южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, очевидно, пытается разработать собственные чипы, чтобы снизить свою зависимость от производителей чипов.

Главный операционный директор компании Хосе Муньос заявил, что худшее время в отрасли с нехваткой микросхем прошло. Он также добавил, что «в нашем случае мы хотим иметь возможность разрабатывать собственные чипы внутри компании». Впрочем, что вполне очевидно, это требует больших вложений и времени — создать чип, даже для автомобиля, а не для смартфона, довольно трудная задача. Кроме того, южнокорейский производитель автомобилей также планирует производить электромобили в США в 2022 году. Это требует внушительного объёма процессоров и микрочипов, так что создание собственного решения на самом деле кажется вполне логичным шагом со стороны производителя автомобилей. Ждём новостей по этому поводу.
Комментарии и отзывы Hyundai Motor
Китайские производители электромобилей делают шаг в Европу…
Китайские производители электромобилей делают шаг в ЕвропуКитайские производители электромобилей устремились в Европу, надеясь застать врасплох традиционных авт…
Toyota представила прогулочный электронный самокат Toyota C …
Toyota представила прогулочный электронный самокат Toyota C Популярный японский автопроизводитель Toyota, представила новый трехколесный электрический самокат, получ…
Citroen AMI предложит варианты декоративной настройки…
Citroen AMI предложит варианты декоративной настройкиCitroen объявил, что предложит ряд различных вариантов индивидуальной настройки для своего Citroen AMI. Н…
Samsung Galaxy S21 FE засветился в Google Play Console…
Samsung Galaxy S21 FE засветился в Google Play ConsoleСмартфон Samsung Galaxy S21 FE уже был одобрен к выходу всеми основными регуляторами, а сегодня аппарат з…
Rolls-Royce перейдет на полностью электрический модельный ря…
Rolls-Royce перейдет на полностью электрический модельный ряRolls-Royce принадлежащий компании BMW начнет производить только электромобили к 2030 году, заявил произв…
Honda создаст летающее такси к 2030 году…
Honda создаст летающее такси к 2030 годуHonda производит гораздо больше, чем автомобили и грузовики — энергетическое оборудование, солнечные бата…
Huawei представила новую модель СХД OceanProtect…
Huawei представила новую модель СХД OceanProtectКомпания Huawei представила комплексное all-flash решение OceanProtect для резервного копирования данных,…
Google выпустила полезное обновление для Android Auto…
Google выпустила полезное обновление для Android AutoЕсли у вас японский или английский автомобиль с расположением руля справа, то многие мультимедийные систе…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor