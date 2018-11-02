Hyundai и Kia оснастят свои автомобили солнечными батареями в 2019 году

Корейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors анонсировали планы по оснащению солнечными панелями автомобилей производства Hyundai Motor Group. Специальные панели будут встраиваться в крышу и капот автомобилей оснащенных ДВС, гибридными или полностью электрическими двигательными.

Получаемая энергия будет использоваться для увеличения запаса хода для электромобилей или экономии топлива и уменьшения вредных выхлопов в случае с ДВС. Первое поколение солнечных панелей будут устанавливать на крыши гибридных моделей, такая система сможет за день зарядить батарею на 30-60% емкости в зависимости от погодных условий.

Второе поколение полупрозрачных панелей предназначено для любых моделей, будут использоваться сразу в двух целях. Панель будет напрямую заряжать аккумулятор автомобиля и при необходимости затемняться. Третье поколение находится на этапе разработки, такие панели окажутся настолько тонкими, легкими и прочными, что их можно будет интегрировать практически в любую часть автомобиля.