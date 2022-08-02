Hyundai и Kia проектируют луноход

Hyundai и Kia объявили, что начали разработку лунохода. Компании показали концепт-дизайн предполагаемой модели, которая отправится на луну. Hyundai и Kia будут сотрудничать с различными исследовательскими институтами для создания лунохода.

На данный момент, автопроизводители ведут совместную работу с 6 партнерами, это Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии (KAERI), Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), Корейский институт астрономии и космических исследований (KASI), Корейский институт автомобильных технологий (KATECH), Корейский институт гражданского строительства (KICT) и Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI). Также было объявлено, что создан внутренний орган по данному проекту.
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