Hyundai может добавить поддержку функции CarKey от Apple

Apple представила свою функцию CarKey еще в 2020 году. Это дополнение позволяет пользователям iPhone и Apple Watch разблокировать и запускать свои совместимые автомобили через приложение Wallet. BMW был первым производителем, внедрившим CarKey, и эта функция по-прежнему широко недоступна в автомобильной промышленности. Тем не менее, похоже, что этим летом Hyundai наконец-то внедрит его в свою линейку Genesis.

Эта функция позволит пользователям iPhone управлять своими автомобилями и даже делиться цифровыми ключами с другими. Компания уже предлагает MyHyundai с приложением Bluelink, которое включает в себя такие функции, как удаленная разблокировка и запуск поддерживаемого автомобиля. Однако внедрение CarKey позволит пользователям воспользоваться привилегиями системного уровня, такими как разблокировка автомобиля с помощью iPhone. Благодаря технологии Ultra-Wideband (UWB) пользователи iPhone 11 или новее могут разблокировать свои совместимые автомобили, даже не вынимая телефоны из карманов. Однако до сих пор неясно, будет ли Hyundai реализовывать поддержку UWB или нет.