Hyundai может добавить поддержку функции CarKey от Apple

Эта функция позволит пользователям iPhone управлять своими автомобилями и даже делиться цифровыми ключами с другими. Компания уже предлагает MyHyundai с приложением Bluelink, которое включает в себя такие функции, как удаленная разблокировка и запуск поддерживаемого автомобиля. Однако внедрение CarKey позволит пользователям воспользоваться привилегиями системного уровня, такими как разблокировка автомобиля с помощью iPhone. Благодаря технологии Ultra-Wideband (UWB) пользователи iPhone 11 или новее могут разблокировать свои совместимые автомобили, даже не вынимая телефоны из карманов. Однако до сих пор неясно, будет ли Hyundai реализовывать поддержку UWB или нет.