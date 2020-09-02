Hyundai начнет производить электромобили в Сингапуре с 2022 года

Скоро все мы увидим автомобили с надписью "сделано в Сингапуре". Это потому, что Hyundai только что объявила, что начнет производство электромобилей в Сингапуре, начиная с 2022 года.

Hyundai троит завод площадью 28 000 квадратных метров, который сможет производить до 30 000 электромобилей в год. Это очень важная новость для Сингапура, потому что Hyundai предпочла небольшую страну более развитым странам, таким как Таиланд, Малайзия и Индонезия, в которых уже есть оживленная автомобильная промышленность. Компания Hyundai заявляет, что новый завод создаст сотни рабочих мест и принесет пользу смежным отраслям. Неизвестно, какую модель будет строить завод, скорее всего, будет компактный электрический кроссовер на базе Ioniq.
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Hyundai начнет производить электромобили в Сингапуре с 2022 года

Скоро все мы увидим автомобили с надписью "сделано в Сингапуре". Это потому, что Hyundai только что объяв...
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