Hyundai представит концепт нового автомобиля

Женевская авто-мото выставка состоится в следующем месяце. Hyundai готовится посетить ее и представить концепт своего нового автомобиля.

Как обычно, подробностей нет, на видео ниже видны некоторые очертания дизайна автомобиля. Новая концепция компании представляет красивый силуэт с изящными изгибами. Задняя часть автомобиля преподносит боковые встроенные фонари, спойлер и пиксельную лампу.

Представители компании говорят, что Hyundai движется в новом направлении и готова предложить свежие идеи в новых проектах.