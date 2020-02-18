Hyundai представит концепт нового автомобиля

2020-02-18, Автор - Ramil; Продукт - Prophecy EV; [91]
Женевская авто-мото выставка состоится в следующем месяце. Hyundai готовится посетить ее и представить концепт своего нового автомобиля.

Как обычно, подробностей нет, на видео ниже видны некоторые очертания дизайна автомобиля. Новая концепция компании представляет красивый силуэт с изящными изгибами. Задняя часть автомобиля преподносит боковые встроенные фонари, спойлер и пиксельную лампу.

Представители компании говорят, что Hyundai движется в новом направлении и готова предложить свежие идеи в новых проектах.


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