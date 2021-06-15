Hyundai прекращает производство авто из-за дефицита полупроводников

Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что сейчас в продаже просто нет видеокарт по адекватным ценам из-за того, что производителям банально не хватает полупроводников для производства необходимого количества продукция. Аналогичная ситуация настигла и рынок смартфонов, так как некоторые производители уже жалуются на то, что им не хватает полупроводников для производства необходимых аппаратных составляющих. И речь не о десятке смартфонов, а о целых партиях. А теперь ситуация с дефицитом полупроводниковых добралась и до сегмента автомобилей. Компания Hyundai, одна из крупнейших производителей автомобилей в мире, заявила о приостановке производства своих автомобилей на территории США именно из-за достаточного объема полупроводников, необходимые для сборки современных автомобилей.

Пока что производитель заявил всего пяти днях, в течение которых завод производителя не будет выпускать новые автомобили, но это уже первый звоночек, который говорит о том, что рынок действительно находится на грани дефицита. Дело в том, что сегмент умных автомобилей активно развивается, а для данных автомобилей тоже нужны процессоры и для их производства нужны полупроводники, которых сейчас на рынке очень мало. И если решить проблему на рынке видеокарт тяжело, то подстроить рынок автомобилей под современные реалии с дефицитом полупроводников практически невозможно, ведь объемы производства автомобилей куда выше, чем производство тех же видеокарт.