Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимость от производителей чипов

Для тех, кто не знает, мир столкнулся с нехваткой полупроводников, что сказывается на различных отраслях промышленности по всему миру, включая автомобильную промышленность. Дефицит даже привел к тому, что некоторые автопроизводители полностью остановили производство из-за ограничений предложения. Теперь южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, очевидно, пытается разработать собственные чипы, чтобы снизить свою зависимость от производителей чипов. Эта новость появилась после того, как компания увидела «самые тяжелые месяцы» в августе и сентябре 2021 года.