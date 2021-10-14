Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимость от производителей чипов

Ранее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработать собственные чипы. Этот шаг сделан на фоне глобальной нехватки микросхем, поскольку компания стремится уменьшить свою зависимость от производителей микросхем.

Для тех, кто не знает, мир столкнулся с нехваткой полупроводников, что сказывается на различных отраслях промышленности по всему миру, включая автомобильную промышленность. Дефицит даже привел к тому, что некоторые автопроизводители полностью остановили производство из-за ограничений предложения. Теперь южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, очевидно, пытается разработать собственные чипы, чтобы снизить свою зависимость от производителей чипов. Эта новость появилась после того, как компания увидела «самые тяжелые месяцы» в августе и сентябре 2021 года.