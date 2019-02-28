Hyundai строит специальную платформу для будущего парка электромобилей

2019-02-28, Автор - Ganibal; Продукт - Hyundai EV; [80]

Hyundai сегодня объявила о своем намерении построить специальную платформу для электромобилей, которая будет использоваться на новом электромобиле, который будет выпущен в 2020 году. Платформа, являющаяся частью запланированных 40-миллиардных инвестиций в инновации, отодвинет производителя автомобилей от использования шасси, которое используется совместно с автомобилями с бензиновым двигателем, такими как те, что используются с нынешними электромобилями Hyundai, включая Kona Electric и Ioniq. Создание полностью электрической платформы с нуля сыграет важную роль в достижении Hyundai более широкой цели: представить 44 электромобиля в ближайшие шесть лет. К 2025 году южнокорейский автопроизводитель намерен войти в тройку лидеров в мире по выпуску электромобилей. Компания не сообщила никаких подробностей о своем будущем парке электромобилей, хотя ранее заявляла, что намерена выпустить электромобили с пробегом 400 км к 2020 году - которую она достигла уже с Kona Electric.

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