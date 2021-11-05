Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарами

Hyundai поделился несколькими тизерными изображениями автомобиля Seven, нового полностью электрического внедорожника, который автопроизводитель планирует представить на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе в конце этого месяца. Компания отмечает, что концепция «демонстрирует новую модель внедорожника, которая войдет в семейство Ioniq». Стоит отметить, что пока что официальной информации о том, чем именно будет данный концепт, нет — есть лишь информация от инсайдеров и намеки самого производителя, но это, естественно, не говорит ни о чем. Кроме того, концепт-кары редко поступают в производство без существенных изменений, поэтому относитесь к изображениям соответствующим образом.

Вероятно, мы не увидим преемника Seven с множеством пиксельных огней или салоном в стиле гостиной. С другой стороны, что касается интерьера, Hyundai утверждает, что он сделан из экологически чистых материалов. Это достаточно приятный момент, но нужно понимать, что не всем хочется ездить в салоне из переработанных материалов, но в данном случае у пользователя просто не будет выбора. Но, с другой стороны, это довольно свежий взгляд на рынок электрокаров, так как стоит напомнить, что внедорожников на электрической тяге на самом деле весьма мало — обычно все же производители отдают предпочтение седанам или кроссоверам для городских нужд. Будем ждать официального анонса и надеяться на более-менее реальный концепт, который можно реализовать в реальности.