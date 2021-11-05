Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарами…

Вероятно, мы не увидим преемника Seven с множеством пиксельных огней или салоном в стиле гостиной. С другой стороны, что касается интерьера, Hyundai утверждает, что он сделан из экологически чистых материалов. Это достаточно приятный момент, но нужно понимать, что не всем хочется ездить в салоне из переработанных материалов, но в данном случае у пользователя просто не будет выбора. Но, с другой стороны, это довольно свежий взгляд на рынок электрокаров, так как стоит напомнить, что внедорожников на электрической тяге на самом деле весьма мало — обычно все же производители отдают предпочтение седанам или кроссоверам для городских нужд. Будем ждать официального анонса и надеяться на более-менее реальный концепт, который можно реализовать в реальности.