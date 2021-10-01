Hyundai выпустила автомобиль с цифровым ключом Samsung

Автоконцерн Hyundai сообщил в четверг, что его грядущий кроссовер GV60 будет первым автомобилем, который будет работать с новомодным цифровым ключом от Samsung — по крайней мере, для владельцев GV60, проживающих в Корее. Цифровой ключ использует технологии NFC и сверхширокополосной связи (UWB), чтобы предоставить водителям пассивный доступ к своим транспортным средствам — то есть, пока ваш телефон Galaxy находится в вашем распоряжении, автомобиль будет автоматически открываться при вашем приближении. Ключ также может быть передан «семье и друзьям», согласно пресс-релизу Hyundai в четверг, хотя им понадобится Galaxy S21+ или Ultra, Note20 Ultra или Z Fold 2 или 3, чтобы он работал. Система предназначена для работы на Android 12 и более поздних версиях, при условии, что ваш телефон имеет чип UWB, хотя он также будет работать через NFC.

Hyundai рекламирует встроенный Secure Element (eSE) от Samsung с точки зрения защиты данных и отмечает, что система передачи на основе UWB обладает высокой устойчивостью к перехвату, клонированию или помехам. Сможет ли эта схема безопасности противостоять грабителю, который ударил вас по голове, а затем забрал ваш телефон и вашу машину, еще неизвестно. Ожидается, что цифровая ключевая функция будет запущена в Корее к концу этого года. Еще в мае Google объявил, что планирует начать предлагать свою собственную систему цифровых ключей — отдельно от того, что разработала Samsung. Новая эра для автомобилей?
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