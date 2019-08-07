Hyundai выпустила гибридный седан

Среди других фишек Sonata Hybrid — двигатель Smartstream G2.0 GDi HEV мощностью 195 лошадиных сил, 6-ступенчатая гибридная коробка передач и функция «Цифровой ключ», позволяющая разблокировать двери авто через специальное приложение для смартфона. Реализация необычной идеи размещения солнечных панелей в перспективе может дать импульс к дальнейшему развитию гибридных и электрических моделей различных брендов.По заявлению автопроизводителя, дополнительный источник «зелёной» энергии на крыше автомобиля позволяет одновременно сократить расходы на топливо и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Солнечные панели смогут восполнять от 30 до 60% емкости аккумуляторов автомобиля ежедневно — в среднем 6 часов такой зарядки в день дадут до 1300 километров «бонусного» пробега ежегодно. Помимо существенных изменений в дизайне по сравнению с предшественником, автомобиль получил систему солнечных батарей для зарядки электродвигателя, размещенную прямо на крыше кузова.О стоимости новинки пока неизвестно.