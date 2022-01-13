IBASE представила систему с искусственным интеллектом серии CMB100

IBASE Technology, ведущий поставщик промышленных материнских плат и встраиваемых платформ IoT, объявляет о выпуске серии CMB100, встроенной системы промышленного уровня с искусственным интеллектом, предназначенной для современных приложений искусственного интеллекта. Поддерживая процессоры Intel Core 9-го поколения и две видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 30 серии, CMB100 обеспечивает высокую производительность и быстродействие, необходимые для обработки данных в реальном времени в больших масштабах в операциях глубокого обучения.

Серия CMB100, удостоенная награды Taiwan Excellence 2022 года, поставляется с двумя вариантами набора микросхем Intel (C236/H310) для оптимизации гибкости и различных требований к производительности. Все системы имеют четыре отсека для дисков большой емкости и поддержку RAID 0/1 для дополнительной надежности. Обширный набор интерфейсов обеспечивает периферийное подключение для захвата изображений и передачи данных в приложениях. CMB106M на базе процессора Intel C236 имеет шесть портов USB 3.0, четыре порта USB 2.0, четыре последовательных порта, COM, четыре слота DDR4 и четыре слота расширения для видеокарт.

Функции безопасности и мониторинга оборудования входят в стандартную комплектацию, включая TPM 2.0 для обеспечения целостности данных, iAMT 12.0 для удаленного управления системой и дополнительную технологию iSMART для планирования включения/выключения питания, возобновления питания, защиты от более низкой температуры и интеллектуального восстановления ОС. Встроенный блок питания ATX мощностью 500 Вт, сертифицированный по стандарту IEC 62368-1, можно заменить на блок питания мощностью 850 Вт. Серия CMB100 поддерживает 64-разрядные операционные системы Windows 10, Linux Ubuntu 18.0.4 и 64-разрядную версию Windows 7.
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