IBM представляет революционный 127-кубитный квантовый процессор

Сегодня IBM анонсировала свой новый 127-квантовый бит процессор Eagle на IBM Quantum Summit 2021, ежегодном мероприятии, на котором демонстрируются основные этапы развития квантового оборудования, программного обеспечения и роста квантовой экосистемы. Процессор Eagle - это прорыв в использовании огромного вычислительного потенциала устройств, основанных на квантовой физике. Это знаменует тот момент в развитии аппаратного обеспечения, когда квантовые схемы не могут быть надежно смоделированы в точности на классическом компьютере. IBM также анонсировала планы относительно IBM Quantum System Two, квантовых систем следующего поколения.

Eagle - первый квантовый процессор IBM, разработанный и развернутый для хранения более 100 рабочих и подключенных кубитов. Он следует за 65-кубитным процессором Hummingbird от IBM, представленным в 2020 году, и за 27-кубитным процессором Falcon, представленным в 2019 году. Для достижения этого прорыва исследователи IBM использовали новшества, впервые реализованные в существующих квантовых процессорах, такие как конструкция расположения кубитов для уменьшить количество ошибок и архитектуру, чтобы уменьшить количество необходимых компонентов. Новые методы, используемые в Eagle, размещают управляющую проводку на нескольких физических уровнях внутри процессора, сохраняя кубиты на одном уровне, что позволяет значительно увеличить количество кубитов. Увеличенное количество кубитов позволит пользователям исследовать проблемы на новом уровне сложности при проведении экспериментов и запуске приложений, таких как оптимизация машинного обучения или моделирование новых молекул и материалов для использования в областях от энергетики до процесса открытия лекарств. Eagle - первый квантовый процессор IBM, масштаб которого делает невозможным надежное моделирование на классическом компьютере. Фактически, количество классических битов, необходимых для представления состояния на 127-кубитном процессоре, превышает общее количество атомов в более чем 7,5 миллиарда человек, живущих сегодня.
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