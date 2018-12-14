IMAX не верит в VR

Появились крайне плохие новости для тех, кто надеялся на развитие рынка VR — компания IMAX, которая является лидером на рынке развлечений в виртуальной реальности, полностью сворачивает свою деятельность. В IMAX считают, что технологии VR еще очень нескоро достигнут массового потребителя, так что на текущий момент бизнес просто убыточен. То есть, крупнейший игрок считает, что сейчас нет смысла вкладываться в развитие виртуальных миров. Это значит, что совсем скоро из него могут выйти и остальные крупные компании, что полностью остановит развитие в этой сфере. Будем надеяться, что какие-то компании еще верят в эту технологию и готовы вкладывать деньги в развитие VR для потребительского рынка. Пока что ситуация получается не очень красочная.