Ice Lake-SP Xeon с 32 ядрами превзойдет AMD EPYC Rome с 64 ядрами до 30%

Ice опубликовала новый результаты тестирования производительности процессоров Ice Lake-SP Xeon Platinum нового поколения. Сравнивали конечно же с процессорами AMD EPYC Rome 2-го поколения c 64 ядрами на борту. Производительность измерялась в программах NAMD STMV, Monet Carlo и LAMMPS. Так как, программы используют инструкции Intel AVX-512, это дает преимущество процессору Ice Lake-SP Xeon.

Ice Lake-SP Xeon обеспечит 18% скачек значения IPC по сравнению с предыдущим поколением процессоров Cascade Lake Xeon. Ice Lake-SP Xeon получит поддержку интерфейса PCIe Gen 4.0 и поддержку до 6 ТБ памяти на разъем (Intel Optane PMem). Xeon Intel Ice Lake-SP будут построен на 10 нм техпроцессе с новой микроархитектурой и с увеличенной пропускной способностью памяти.

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