Идеи новогодних подарков детям до 10 лет

Aimoto Ocean 4G

Совсем скоро Новый год, а значит, самое время выбирать подарки для своих детей — на современном рынке огромное множество различных гаджетов, но нужно понимать, что не все они подходят абсолютно всем желающим, плюс нужно всегда учитывать конкретные предпочтения вашего ребенка. Но если вы совсем не понимаете, что купить подрастающему поколению, то мы собрали для вас несколько интересных продуктов, которые точно понравится любителям искать подарки под ёлкой. Главное поспешите — до Нового года осталось не так уж много времени.Современного человека достаточно трудно удивить умными часами, так как подобные гаджеты уже давно стали обыденностью — гаджет способен показывать погоду, уведомления со смартфона, демонстрировать различные параметры организма и всё в таком духе. И, к счастью, на рынке уже есть несколько достойных гаджетов не только для взрослых, но и для детей — например, очень интересно выглядят умные часы Aimoto Ocean 4G, которые предназначены для подрастающего поколения. Это устройство крайне полезно как самому ребёнку, так и его родителям, которые получают необходимую информацию и могут контролировать своё чадо удаленно, что тоже достаточно приятный бонус на самом деле.

HIPER ROBERT

Данные часы оборудованы камерой, которая позволяет родителю удаленно смотреть на то, что окружает его ребенка — это очень полезно, например, если ребенок где-то заблудился или просто нуждается в помощи. Там же есть клавиша SOS для экстренного вызова, есть множество встроенных функций для отслеживания состояния организма маленького пользователя и его местоположения. Возможно, взрослым детям и подросткам эти часы покажутся слишком детскими, но детям лет до 10 они подарят массу положительных эмоций и позволят родителям меньше переживать о том, что происходит с их ребёнком. Пожалуй, просто идеальный подарок на все случаи жизни, на который точно стоит обратить своё внимание.Многие родители хотели бы, чтобы их дети занимались чем-то полезным, получая при этом удовольствие от процесса. И данный робот предоставляет эту возможность в полной мере, да ещё и за вполне разумные деньги — он умеет танцевать, проигрывать музыку и при этом даёт условную возможность программировать его действия. Фактически, это портативная колонка в формате робота с руками и ногами, который дополнительно умеет танцевать — можно просто запустить на нем проигрывание треков, используя устройство в качестве достаточно стильной портативной акустики, а можно активировать режим танцев и получить дополнительное настроение для развлечения.

DIGMA K-1

Кроме того, этот робот предоставляет условную возможность программировать его поведение — можно выбирать различные действия и получать желаемый результат. Это очень интересно и понравится как ребёнку, так и взрослому — на самом деле процесс настройки робота приносит просто тонну удовольствия. Но для детей, конечно, это ещё и мотивация узнать что-то из мира программирования, чтобы потом начать изучать что-то более сложное и увлекательное. Именно по этой причине мы считаем, что эта колонка в формате робота является отличным доказательством того, что в игровой манере можно развлечь ребенка и направить его энергию в правильное русло.Довольно часто можно услышать от пользователей миф о том, что электронные читалки стоят слишком дорого и смысла тратить на них свои деньги просто нет. Но на самом деле ситуация прямо противоположная — электронная книга обладает безумным набором преимуществ, которые мы изучим на примере довольно доступной и при этом производительной модели DIGMA K-1. Дело в том, что у данной читалки имеются все необходимые нам бонусы — пользователь получает качественный дисплей с высоким разрешением, прочный корпус из пластика, внушительную работу на одном заряде батареи и возможность загружать в память устройства просто тонну различного контента.

Oral-B Smart 4 4900

При этом электронная книга, внутри которой можно расположить огромную библиотеку книг, будет занимать меньше места в сумке или рюкзаке, чем обычная печатная книга в твердой обложке. Соответственно, вы получаете достаточно большой набор литературы любого направления в компактном формате, который легко можно брать в путешествия без необходимости таскать с собой множество печатной литературы. Да и стоит понимать, что книги на текущий момент достаточно дорогое удовольствие и далеко не каждый пользователь может себе позволить купить сборник каких-то романов, тогда как на электронную читалку загрузить всё необходимое достаточно просто и иногда даже бесплатно.Ни для кого не секрет, что большинство детей не любят чистить зубы, так как этот процесс требует концентрации, времени и усилий. Чтобы эту проблему исправить, есть множество различных методик и особенностей, но ещё специалисты со всего мира отмечают преимущества электрической щетки в этом направлении. Пользователь получает возможность более тщательно почистить свою ротовую полость, при этом не нужно тратить лишних усилий на это. Для взрослого человека это огромное преимущество, а для ребёнка — тем более. Многие дети в западных странах активнее чистят зубы именно из-за того, что им больше нравится процесс с электрощёткой. И по этой причине мы рекомендуем присмотреть себе модель Oral-B Smart 4 4900 — она идеально подойдёт как девочке, так и мальчику (есть голубой и розовый цвета).

Xiaomi 11T 8/128 ГБ

Стоит сразу сказать, что хотя модель позиционируется как щётка для взрослых, на самом деле при использовании стандартной насадки и деликатного режима получается очень приятный сценарий даже для ребёнка. При этом устройство само засекает, сколько времени нужно чистить зубы, так что ребёнку не нужно переживать об этом моменте, плюс имеется беспроводная зарядка-подставка, которая уместно впишется в дизайн буквально любого современного интерьера. Отличный вариант для будущего подростка, который не очень любит чистить зубы — это устройство его точно обрадует.Практически все современные дети играют в игры — это вполне нормально, особенно на карантине. Но стоит понимать, что не все смартфоны способны выполнить поставленные перед ними задачи, а у некоторых просто настолько плохой дисплей, что играть на них категорически не стоит. И чтобы вы не переживали о том, что ваш ребёнок играет на смартфоне и портит себе зрение, достаточно просто приобрести ему качественный гаджет с хорошим дисплеем — например, Xiaomi 11T. У этого смартфона диагональ дисплея составляет 6,67 дюймов при разрешении 2400 на 1080 точек — предостаточно, чтобы глаза не уставали даже при длительных игровых сессиях.

Более того, стоит сказать, что у данного смартфона имеется огромный бонус по сравнению с потенциальными конкурентами — экран гаджета обладает частотой в 120 Гц. За счёт этого просмотр контента будет приносить куда больше положительных эмоций, глаза при этом уставать не будут, да и есть уже некоторые игры, которые поддерживают данную частоту кадров. Да и помимо производительного железа и качественного дисплея преимуществ тут предостаточно — есть отличная камера, хороший динамик, много памяти и не только.