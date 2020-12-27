Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox

Високосный 2020 год уходит — это значит, что все в ожидании чуда и положительных перемен. За это время наша жизнь колоссально изменилась: люди научились работать дистанционно, не забывать защитную маску дома, да и вообще заботиться о своем здоровье. Но Новый год — это время волшебства, чудес и тёплых вечеров в кругу семьи или же друзей, и конечно подарков!

Медиаплеер SBER SberBox с виртуальными ассистентами Салют от Сбер

Наша редакция собрала 5 интересных новогодних идей, которые помогут вам определиться, что подарить своим родным, любимым, друзьям и подругам, коллегам или просто хорошим знакомым на Новый год.По моему опыту, один из самых универсальных подарков — это хорошая ТВ приставка и доступ ко всему контенту в сети! По этому стоит обратить внимание на новый медиаплеер SBER SberBox.

Поддерживающий формат 4K и стандарт Dolby Digital медиаплеер Sberbox – ультра компактное устройство, которое способно превратить почти любой телевизор в центр мультимедийных развлечений.Модель обладает массой функций, главными из которых являются предоставление доступа к IPTV и фильмам. Подключение медиаплеера к телевизору осуществляется с помощью порта HDMI. Реализация функций устройства требует наличия интернет-подключения по Wi-Fi. Модуль Wi-Fi интегрирован в медиаплеер. Есть и модуль Bluetooth, который необходим для коммутации с комплектным пультом дистанционного управления.

Отдельно стоит отметить возможность голосового управления, реализованную разработчиками медиаплеера.

Медиаплеер Sberbox работает под управлением StarOS. В комплекте помимо пульта ДУ – 2 мобильных джойстика, адаптер питания, батарейки, документация и кабель USB.

SBER BOX — это в тысячу раз проще, чем кабельное телевидение: нужны только розетка, телевизор с HDMI и сеть Wi-Fi. Для завершения настройки и доступа ко всем функциям установите на смартфон приложение СБЕР Салют. В приложении можно привязывать сервисы и карты, пользоваться виртуальным пультом и геймпадом, а также взаимодействовать с виртуальным ассистентом Салют со смартфона. Виртуальный ассистент семейства Салют — это три неповторимых персонажа: интеллигентный услужливый Сбер, жизнерадостная Джой и педантичная Афина. Выбирайте тот, который подходит именно вам.

Портативная акустика JBL Flip 5

Цифровая приставка Сбербокс — это одновременно телевизор, Smart TV, музыкальный центр и игровая консоль в крошечном корпусе. Мультимедиаплеер настолько мал, что его совершенно не видно за экраном. Берите с собой в поездки, в гости, на дачу!JBL Flip 5 — колонка на все случаи жизни, а также отличный подарок на Новый год.

Бренд JBL не зря является самым популярным производителем портативной акустики, ведь компания как-то умудряется помещать по-настоящему глубокий и мощный звук в компактные корпуса своих колонок.JBL Flip 5 — одна из самых популярных колонок в линейке бренда, и на это есть сразу несколько причин.

Во-первых, она максимальна универсальна: колонку можно брать с собой куда угодно, причем как внутри дома, так и далеко за его пределы. Она водонепроницаема, прочна и очень автономна, так как работает до 12 часов без подзарядки.

Во-вторых, она относительно недорогая для устройства, сочетающего в себе так много фишек.

В-третьих, JBL Flip 5 действительно классно играет — впервые включив ее, я очень удивился тому, как в таком небольшом корпусе скрывается такой мощный звук.

Колонка воспроизводит мощный, громкий звук с энергичными насыщенными басами – за это отвечает один фронтальный динамик мощностью 20 Вт. А еще два таких гаджета легко объединяются для работы в стерео режиме. Для подключения источников музыкального контента есть поддержка Bluetooth – провода вам не понадобятся.

Умные часы Amazfit Bip

JBL Flip 5 – беспроводная акустическая система, предназначенная для тех, кто ведёт активный образ жизни. Вес 540 граммов и размеры 74х181х69 мм позволяют брать её с собой за город, на пикник или в туристические поездки.Фитнес-браслет - отличный и недорогой подарок. В этом году вышел Xiaomi Mi Band 5, один из лидеров в этом сегменте. Он обладает 1,1-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем и способен работать без подзарядки около двух недель. В качестве альтернативы можно рассмотреть умные часы Amazfit Bip.

Amazfit Bip – это умные часы Xiaomi обладающие уникальными характеристиками: при весе 31 грамм, часы способны проработать рекордное время от одного заряда – до 45 суток, благодаря чему вы можете использовать их как для мониторинга во время сна, так и во время занятий спортом.Синхронизация с вашим смартфоном и технология постоянно включенного дисплея позволят вам не пропустить уведомления о звонках, смс и других приложений.

Смартфон не будет мешать на тренировках, встроенные датчики зафиксируют все ваши результаты, а GPS и GLONASS сохранят маршрут.

Для вашего удобства в путешествиях, информация о погоде отображается на экране часов. Защита от пыли и влаги по стандарту IP68 поможет сохранить работоспособность гаджета даже в экстремальных условиях. А встроенные компас и барометр пригодятся в незнакомой местности.

Выполняйте упражнения максимально эффективно. Встроенный пульсометр сообщит вам об интенсивности нагрузки. Используйте Amazfit Bip с программой Mi Fit для тренировок с друзьями или другими пользователями. Amazfit Bip весят всего 31 грамм. Удобный ремешок не вызывает дискомфорт даже во сне.

Беспроводная сетевая зарядка Baseus Metal Wireless Charger

Все мы знаем, как неприятно, когда телефон разряжается в неподходящий момент. А такой подарок на Новый год поможет спасти гаджет от этого грустного состояния с помощью беспроводной зарядки Baseus Metal Wireless Charger.Беспроводная зарядка Baseus Metal быстро и эффективно зарядит Ваш смартфон. Аксессуар выполнен в футуристическом дизайне. В нем отлично сочетаются ультратонкий корпус из цинкового сплава и контактная поверхность из пластика и силикагеля. Выглядит стильно и лаконично. Подойдет к интерьеру в современном стиле и не займет много места на рабочем столе или прикроватной тумбе.

Поддержка технологии QI поможет быстро подзарядить гаджет. Этот аксессуар совместим со всеми мобильными аппаратами, поддерживающими стандарт QI.

Качественные электронные компоненты, защита от скачков напряжения и короткого замыкания, защита от перегрева – обеспечивают эффективную и безопасную зарядку гаджетов. Корпус аксессуара выполнен в форме диска. К его нижней части приклеено силиконовое кольцо для того, чтобы зарядка могла устойчиво стоять и не скользить даже на гладкой или полированной поверхности.

Длина кабеля составляет 1,2 метра – этого достаточно, чтобы разместить устройство в удобном для Вас месте.

Смартфон можно заряжать прямо в чехле, если он не толще 8 мм.

Беспроводная зарядка автоматически определяет оптимальную силу тока для быстрой и безопасной зарядки каждого подключаемого устройства.

Во время работы Baseus Metal загорается LED-индикатор на лицевой стороне корпуса. Благодаря функции автоматического распознавания посторонних металлических предметов в непосредственной близости от контактной поверхности зарядка защищена от перегрева и перегрузки.

Игровая приставка Nintendo Switch

Switch — это очень крутой подарок на Новый год.

Не время для грусти – консоль Nintendo Switch пришла, чтобы скрасить домашний досуг и не дать заскучать в дороге. Гибридный девайс объединяет в себе лучшие черты предков, чтобы ты мог наслаждаться современными хитами в любом удобном месте.С помощью док-станции Nintendo Switch превращается в полноценную домашнюю консоль. Хватай геймпад и отправляйся навстречу приключениям, сидя перед экраном телевизора. Но не забудь прихватить консоль, направляясь в путешествие или рабочую поездку, и продолжай покорять виртуальные миры, используя пару Joy-Con.

Консоль от Nintendo традиционно делает ставку на доморощенные хиты, включая The Legend of Zelda и новые главы из истории усатого водопроводчика Марио. Но при этом игровая платформа не отстает от тенденций, позволяя запускать Fortnite, DOOM и другие популярные проекты.

Многофункциональные контроллеры Joy-Con предлагают игрокам новые возможности для развлечений. Каждый Joy-Con оснащен полным набором кнопок и может выступать в качестве самостоятельного контроллера. Каждый контроллер оснащен акселерометром, гироскопом, а также поддерживают функцию вибрации HD.

Комплект поставки включает саму консоль, правый и левый контроллеры Joy-Con серого цвета, держатель Joy-Con (к которому присоединяются оба Joy-Con для использования в качестве единого контроллера), набор ремешков Joy-Con, док-станцию Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.