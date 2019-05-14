Игорь iLTW Филатов покинул Winstrike Team по Dota 2

2019-05-14, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Киберспорт; [86]
Игорь iLTW Филатов закончил выступать за состав Winstrike Team по Dota 2. Об этом сообщила менеджер команды Мария Inverno Гунина. Она также отметила, что со следующего матча коллектив будет играть с новым мидером. Кто займёт эту позицию, на данный момент неизвестно.

ILTW выступал за Winstrike с 12 апреля. С ним команда заняла второе место в закрытой квалификации на Adrenaline Cyber League 2019. 13 мая контракты с коллективом подписали Илья Lil Ильюк и Александр NoFear Чурочкин, которые присоединились к команде одновременно с Филатовым.

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