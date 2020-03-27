Игра Biped стала доступна на ПК от NExT

2020-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; [76]

Biped, кооперативное приключение роботов от знаменитой студии NExT (Unheard, Iris.Fall), изданное компанией META, поступило в продажу на РС в сервисах Steam, Humble Bundle, Fanatical, Gamersgate, Greenmangaming. Стоимость игры составляет 460 рублей или 14,99 долларов США. В честь премьеры игру в течение недели можно приобрести со скидкой 15%. Версия для PS4 выйдет в апреле.

Biped – кооперативный экшен, в котором важную роль играет физика. Игроки берут на себя роль очаровательных роботов Аку и Силы. Вместе им предстоит веселое и объединяющее приключение, решение уникальных головоломок и спасение Земли от наступающей темноты. Играть в Biped можно как вдвоем за одним РС, так и по сети, а также в одиночку.

Ключевые особенности:
  • Прогрессивное и простое управление. Вы управляете двумя ногами робота с помощью стиков геймпада или левой и правой кнопками мыши. Это позволяет выполнять различные действия – от простой ходьбы до скольжения и более продвинутых вариантов, например, управления машинами и рубки деревьев.
  • Совместная игра на двоих: Наслаждайтесь приключением в одиночку или позовите друга или родственника, чтобы повеселиться вместе в совместном режиме. Общайтесь и договаривайтесь между собой, как именно справляться с испытаниями. Выясните, насколько сильно ваше взаимопонимание.
  • Исследуйте удивительный мир. Ваш путь пройдет по множеству прекрасных и загадочных регионов планеты. Изучайте тайны лесов, долин, водопадов и заснеженных гор; ищите путь по головоломным тропам к планетарным маякам.

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