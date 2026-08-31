Игра Book Nook выйдет на ПК и Nintendo Switch и Switch 2

Студия Malapata официально объявила, что их новая игра Book Nook выйдет не только на ПК, но и на обеих консолях Nintendo — классической Switch и новой Switch 2. Напомним, что проект был впервые представлен публике ещё в июне прошлого года в рамках шоу Wholesome Direct. Теперь разработчики, известные по своей предыдущей работе Camper Van: Make It Home, которая получила немало положительных отзывов, решили расширить аудиторию и порадовать владельцев гибридных устройств от японской компании.

Вместе с этим заявлением был опубликован свежий видеоролик, который демонстрирует гораздо больше деталей о Book Nook. Это спокойная игра с элементами головоломок, где главный акцент сделан на процессе создания вещей собственными руками. Игроку предлагается поэтапно собирать небольшие уютные уголки, наполняя их жизнью. Вы будете расставлять мебель, подбирать аксессуары и добавлять мелкие элементы декора, пока композиция не сложится в единое целое. Важно, что сам процесс приносит ощущение умиротворения — вы словно погружаетесь в медитативное состояние, создавая что-то новое. Каждая собранная диорама связана с определённым воспоминанием, и это добавляет игре особый эмоциональный оттенок.

Визуальный стиль Book Nook выполнен очень аккуратно и детально, а благодаря наличию паузы вы можете спокойно обдумывать каждый следующий шаг. Головоломки здесь не просто дополнение, а самая суть игрового процесса: они делают сборку центральным элементом, вокруг которого строится всё остальное. Такой подход позволяет сочетать расслабление с интеллектуальным вызовом, что делает игру привлекательной для широкого круга пользователей. Релиз Book Nook запланирован на 2026 год. Игра появится на ПК, а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.