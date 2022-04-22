Игра F1 22 выйдет 1 июля с поддержкой VR

Симулятор Формулы 1, F1 22 от EA будет выпущен 1 июля 2022 года с совершенно новыми гибридными автомобилями FIA и обновленными правилами, представленными в этом сезоне. Предполагается, что игра станет более конкурентной и непредсказуемой благодаря капитальному ремонту автомобилей F1, который произошел в реальном мире, и включает в себя новые функции, такие как поддержка VR.

Новые режимы «Трансляция» и «Погружение» позволят игрокам выбирать между более реалистичными или кинематографическими режимами. В многопользовательских гонках будут использоваться либо разделенный экран для двух игроков, либо онлайн-режимы, также пользователи смогут погонять в виртуальной реальности на гарнитурах Oculus Rift и HTC Vive. Новая функция под названием F1 Life позволит игрокам войти в гламурный мир Формулы-1 через настраиваемый центр, где можно продемонстрировать суперкары, одежду и аксессуары, полученные во время игры или купленные во внутриигровом магазине.