Игра ГВИНТ получила дополнение Купцы из Офира

Команда CD Projekt продолжает работать над дополнениями игры ГВИНТ для платформы iOS и PC версий.

Теперь CD Projekt выпустила дополнение под названием Купцы из Офира.

В новом дополнении игроки познакомятся с более 70 новых карт, включая 11 нейтральных. Дополнение также добавит в ГВИНТ стратегические приемы. По словам разработчиков, игроки смогут выбрать одну из 12 карт для колоды, которая будет давать уникальный бонус каждый раз, когда игрок делаете первый ход в матче.

Купцы из Офир уже добралась до iOS и PC. Запустив игру до 16 декабря, игроки получат бесплатную бочку Купцов из Офира с пятью картами из дополнения.