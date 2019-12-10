Игра ГВИНТ получила дополнение Купцы из Офира

2019-12-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - ГВИНТ; [110]
Команда CD Projekt продолжает работать над дополнениями игры ГВИНТ для платформы iOS и PC версий.

Теперь CD Projekt выпустила дополнение под названием Купцы из Офира.

В новом дополнении игроки познакомятся с более 70 новых карт, включая 11 нейтральных. Дополнение также добавит в ГВИНТ стратегические приемы. По словам разработчиков, игроки смогут выбрать одну из 12 карт для колоды, которая будет давать уникальный бонус каждый раз, когда игрок делаете первый ход в матче.

Купцы из Офир уже добралась до iOS и PC. Запустив игру до 16 декабря, игроки получат бесплатную бочку Купцов из Офира с пятью картами из дополнения.

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