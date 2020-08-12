Игра Halo Infinite перенесена на 2021 год

Разработчик 343 Industries объявил, что игру Halo Infinite перенесли до 2021 года.

Игра ранее рекламировалась как массовое стартовое название для Xbox Series X. Это конечно же довольно шокирующий удар по Xbox Series X, которая теперь имеет только The Medium в качестве эксклюзивного названия для консоли. Halo Infinite позиционировалась как флагманская игра для консоли.

Игра должна была выйти на Xbox One и ПК с бесплатным мультиплеером. Теперь же у Microsoft нет крупных игр для первых разработчиков, чтобы выпустить консоль следующего поколения. У Sony все еще есть Spider-Man: Miles Morales в качестве названия для запуска PlayStation 5.
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