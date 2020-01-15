Игра Marvel's Avengers не выйдет в мае 2020 года

Компания Square Enix объявила, что не успеет выпустить обещанную игру Marvel’s Avengers в срок и переносит релиз.

Игра Marvel's Avengers должна была уже продаваться в магазинах по плану в 15 мая 2020 года. Релиз игры перенесли на 4 сентября 2020 года. Игра должны была выйти сразу на нескольких платформах: PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.

Со слов компании Square Enix: дополнительные четыре месяца разработчики потратят на тонкую настройку и полировку игры, чтобы не расстроить фанатов на релизе игры. Также разработчики Square Enix подготовили не только сюжетные миссии, но и кооперативные миссии с заданиями.