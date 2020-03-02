Игра Project A теперь официально называется Valorant

Игра Project A от Riot Games называется теперь официально Valorant.

Разработчики Riot Games раскрыли официальное название игры вместе с первым геймплейным роликом, в котором показан полноценный матч.

Valorant это тактический шутер 5×5 с уникальными персонажами. Среди особенностей проекта разработчики выделяют тикрейт 128 Гц для всех игроков, 30FPS даже на очень слабых компьютерах и минимальную задержку отклика.

Позиционируют Valorant как новый киберспортивный шутер, который станет следующей соревновательной платформой.

Поиграть Valorant можно будет летом 2020 года, так как Riot Games запустить бета-тестирование.