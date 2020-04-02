Игра-RPG Mortal Shell появится в конце этого года

Разработчиком игры является студия Cold Symmetry, а издателем выступила компания Playstack. Разработчики объявили, что игра появится на платформах PlayStation 4, Xbox One и на компьютерах в конце этого года. Над проектом работали 15 человек.
Mortal Shell - RPG проект, в котором герой сражается с мертвецами. Найдите останки освобожденных воинов, захватывайте тела и расширяйте боевые способности.
Рекомендуемые требования
- Windows 10
- Intel Core i7
- 16 Гб оперативной памяти
- NVIDIA GTX 1070 и выше
- 40 Гб памяти на жестком диске