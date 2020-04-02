Игра-RPG Mortal Shell появится в конце этого года

2020-04-02, Автор - Ramil; Продукт - Mortal Shell; [87]
Разработчиком игры является студия Cold Symmetry, а издателем выступила компания Playstack. Разработчики объявили, что игра появится на платформах PlayStation 4, Xbox One и на компьютерах в конце этого года. Над проектом работали 15 человек.

Mortal Shell - RPG проект, в котором герой сражается с мертвецами. Найдите останки освобожденных воинов, захватывайте тела и расширяйте боевые способности.

Рекомендуемые требования

  • Windows 10
  • Intel Core i7
  • 16 Гб оперативной памяти
  • NVIDIA GTX 1070 и выше
  • 40 Гб памяти на жестком диске

Комментарии и отзывы Mortal Shell
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