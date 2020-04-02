Игра-RPG Mortal Shell появится в конце этого года

Разработчиком игры является студия Cold Symmetry, а издателем выступила компания Playstack. Разработчики объявили, что игра появится на платформах PlayStation 4, Xbox One и на компьютерах в конце этого года. Над проектом работали 15 человек.

Рекомендуемые требования

Windows 10

Intel Core i7

16 Гб оперативной памяти

NVIDIA GTX 1070 и выше

40 Гб памяти на жестком диске

Mortal Shell - RPG проект, в котором герой сражается с мертвецами. Найдите останки освобожденных воинов, захватывайте тела и расширяйте боевые способности.