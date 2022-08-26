Игра Sonic Frontiers выйдет 8 ноября

На Gamescom’s Opening Night Live был представлен новый трейлер грядущей игры Sonic Frontiers. Трейлер демонстрирует новые сюжетные ролики, механику движений, локации и многое другое. Предварительный заказ уже открыт.

В поисках пропавших изумрудов Хаоса Соник оказывается на древнем острове, кишащем необычными существами. Ежик будет сражаться с полчищами могущественных врагов, исследуя захватывающий мир. Перемещайтесь по пяти островам, покрытыми густыми лесами, переливающимися водопадами и обжигающими пустынными пейзажами, каждый из которых имеет свои уникальные платформенные задачи и скрытые секреты, которые нужно раскрыть.

Sonic Frontiers выйдет на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.