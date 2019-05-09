Игра про Джона Уика Epic Games Store

Майк Бителл вместе со студией Good Shepherd Entertainment работают над созданием игры John Wick Hex.

Майк Бителл, создатель нескольких инди-игр, таких как Thomas Was Alone и Volume, является директором грядущего John Wick Hex. Игра будет доступна на консолях, Windows PC и Mac. Сначала она появится в Epic Games Store для последних двух платформ.

John Wick Hex расскажет о прошлом главного героя. Игроку предстоит открывать оружие, костюмы и локации по мере прохождения игры. Однако, количество боеприпасов ограничено, поэтому придётся заранее планировать свои действия и атаки. Издатель Good Shepherd Entertainment дату выхода пока не объявляет.