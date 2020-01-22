Игра студии Capcom продана в количестве 15 миллионов копий

Серия игр Monster Hunter очень популярна в Японии, но в других регионах не пользовалась такой популярностью. Все изменилось когда вышло обновление Iceborne. Но у обновления есть некоторые проблемы, благо у разработчиков есть время на их корректировку.

Обновление вышло на консолях в сентябре 2019 года, а на ПК совсем недавно. По данным студии, на сегодняшний день игра была продана по всем миру в количестве 15 миллионов копий, установив рекорд для издателей. Всего франшиза Monster Hunter продала 61 миллион игр.

Monster Hunter: World - игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая и издаваемая японской компанией Capcom для платформ PlayStation 4, Xbox One и Windows. Действия игры происходят в открытом мире от третьего лица. Охотнику поручается "Исследовательская миссия" в ходе которой ему предстоит ловить либо убивать монстров.