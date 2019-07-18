Игра в теннис «Пасхальное яйцо»

Пасхальное яйцо предназначено для празднования продолжающегося чемпионата Уимблдона по теннису 2019 года.

Прокрутка до самого правого края показывает теннисный мяч и нажатие на него запускает игру в теннис. Вы играете против робота и чаще всего он выигрывает. Эта довольно простая игра затягивает, трудно продержаться долго, не промахнувшись. Робот имеет форму кошки или даже Android. Вы всегда делаете первую подачу, и после этого все сводится к маневрированию вашего игрока, чтобы ударить по мячу. На рабочем столе вы можете использовать левую и правую клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы переместить игрока, игра закончится, как только вы пропустите выстрел. Ваша оценка - количество возвратов. На мобильном телефоне вам нужно нажать на левую или правую часть экрана, чтобы переместить игрока. Вы не сможете увидеть теннисный мяч с пасхальным яйцом в других браузерах, кроме Chrome.