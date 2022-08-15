Играть в Google Stadia можно будет прямо из поиска

Журналист последнего издания отметил, что результаты поиска могут показать, есть ли у игры временная пробная версия на Stadia, доступна ли она бесплатно или в рамках премиальной подписки. Неудивительно, что Google тестирует такую функциональность. В течение нескольких лет она показывал людям, где они могут транслировать фильмы и телепередачи в результатах поиска. Например, если у вас есть подписка на Netflix и вы ищете «Очень странные дела» в Google, вы сможете начать просмотр шоу одним щелчком мыши. Оглядываясь назад, немного странно, что Google не предложил эту функцию для Stadia с самого начала, чтобы продвигать свой сервис облачных игр. С другой стороны, в магазине Stadia полтора года не было функции поиска, что еще раз доказывает, что платформа не является одним из самых приоритетных для Google.