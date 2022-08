Играть в Google Stadia можно будет прямо из поиска

Одна вещь, которая поможет поддержать внедрение облачных игр, — максимально упростить запуск игры. С этой целью Google тестирует способ начать играть одним щелчком мыши в результатах поиска, даже если это реализовано не на собственной платформе компании Stadia. Тест, который заметил Брайант Чаппел из The Nerf Report, не только позволяет людям напрямую запускать игру на Stadia, но также работает с Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now и Amazon Luna. Если вы зарегистрированы в тесте и ищете игру на одной из этих платформ (например, Destiny 2 или Halo Infinite), вы можете увидеть кнопку «Играть» на информационной панели. При нажатии на нее либо запустится игра, либо вы попадете на целевую страницу на соответствующей потоковой платформе. The Verge и 9to5Google тоже увидели эту функцию в действии.

Журналист последнего издания отметил, что результаты поиска могут показать, есть ли у игры временная пробная версия на Stadia, доступна ли она бесплатно или в рамках премиальной подписки. Неудивительно, что Google тестирует такую ​​функциональность. В течение нескольких лет она показывал людям, где они могут транслировать фильмы и телепередачи в результатах поиска. Например, если у вас есть подписка на Netflix и вы ищете «Очень странные дела» в Google, вы сможете начать просмотр шоу одним щелчком мыши. Оглядываясь назад, немного странно, что Google не предложил эту функцию для Stadia с самого начала, чтобы продвигать свой сервис облачных игр. С другой стороны, в магазине Stadia полтора года не было функции поиска, что еще раз доказывает, что платформа не является одним из самых приоритетных для Google.