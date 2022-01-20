Игры Google Play доступны для Windows в трех странах

Теперь вы можете играть в Google Play Games на Windows, но только если вы живете в определенных странах. Это связано с тем, что Google запустил бета-версию, предлагающую доступ к популярным играм Play Games на ПК с Windows в Гонконге, Южной Корее и Тайване.

Если вы примете участие в бета-тестировании, вы сможете играть в такие игры, как Mobile Legends: Bang Bang и Summoners War на компьютере. Вы можете воспользоваться большим экраном и дополнительными параметрами ввода и ваш прогресс по-прежнему будет синхронизироваться между платформами.

Google заявил, что в ближайшее время предложит подробную информацию о предстоящих бета-версиях и расширениях. Ранее говорилось об универсальном запуске в 2022 году. У компании уже давно есть медиасервисы Google Play, доступные для Windows, игры были большим исключением. Их цель — обеспечить плавный переход с телефона Android на ПК.
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