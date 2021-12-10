Игры из Google Play Store появятся в Windows 10 и 11

Во время церемонии награждения Game Awards 2021, представитель Google сделал неожиданное объявление - игры, находящиеся в Google Play, получат встроенную поддержку в Windows 10 и 11, начиная со следующего года. Опять же, учитывая, что Microsoft уже сотрудничает с Amazon по размещению своих приложений в Microsoft Store для Windows 11, интеграция Google также было вопросом времени.

Однако, Microsoft и Amazon официально объявили о своем партнерстве, Google, делает это самостоятельно. Представитель не стал вдаваться в подробности, но сказал, что игры будут доступны через приложение Google, разработанное для Windows 10 и 11. Вы можете запустить игру на своем телефоне Android и продолжить с того места, где остановились, на своем ноутбуке или настольном ПК.