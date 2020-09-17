Игры на PS5 сильно подорожали

Некоторое время назад появилась официальная информация о том, что некоторые крупные издатели хотят повысить цену на свои игры для PS5, чтобы продавать проекты не за 60, а за 70 долларов. По словам самих издателей, разработка видеоигр стала заметно дороже, тогда как продажи и цены остаются на том же уровне, а значит, прибыль издателя падает очень сильно. Чтобы хоть как-то выровнять эту ситуацию, производители решили поднять цены. И компания Sony на своей презентации приставки PS5 подтвердила, что теперь крупные релизы будут продавать за 70 долларов. Конечно, вырастет и региональная цена, которая теперь будет составлять не 4000 рублей, а почти 5000 рублей. С другой стороны, цены вырастут не только на консолях, но и на компьютере тоже.